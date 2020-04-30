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Bilim Teknoloji

Madagaskar’da dinozorlar döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu

Doğu Afrika’daki ada ülkesi Madagaskar’da, 66 milyon yıl öncesine ait, "Çılgın yaratık" adı verilen memeli bir canlıya ait fosil keşfedildi.

Tufan Aktaş   | 30.04.2020
Madagaskar’da dinozorlar döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu

İstanbul

Doğu Afrika’daki ada ülkesi Madagaskar’da, 66 milyon yıl öncesine ait bir memeli canlıya ait fosil keşfedildi.

Dünyanın farklı bölgelerinden bilim adamlarının Nature dergisinde kaleme aldığı araştırmada, Madagaskar’ın kuzeyinde bulunan ve dinozorlarla aynı dönemde yaşamış bir memelinin iskeleti incelendi.

Güney yarımkürede, antik Gondvana kıtasında yaşayanlar içinde şimdiye kadar ilk bütün halde keşfedilmiş fosili bulunan canlının boyunun bir sıçan kadar olduğu aktarıldı.

Bilim adamları, “Adalatherium hui” (çılgın yaratık) adını verdikleri yeni türün özelliklerini, yaşadığı dönem için “tuhaf" ve "benzersiz” olarak nitelendirdi.

Bulgulara göre, daha önce hiçbir memelide rastlanmayan dişlere sahip olan canlı, 66 milyon yıl önce Kretase Dönemi sonlarında yaşadı.

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