Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,623.60
BTC/USDT
96,146.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Macron, 2030'a kadar yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesini istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde 2030'a kadar yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesini ve 35 yeni veri merkezinin geliştirilmesini istediğini söyledi.

Esra Taşkın  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Macron, 2030'a kadar yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesini istiyor

Paris

Macron, 10-11 Şubat'ta başkent Paris'te düzenlenecek "Yapay Zeka Eylem Zirvesi" öncesinde bu hafta yerel basına röportaj verdi.

Yapay zeka konusunda değişimler yaşanırken Avrupalıların bu alanda kendilerine yer bulmaları gerektiğini belirten Macron, "Yoksa kontrolü kaybederiz, bu pazarın ABD ile Çin arasında yapılanmasına izin vermiş oluruz ve çocuklarımız bunun bedelini öder. İnovasyondan korkmamalıyız." dedi.

"İlk dalgayı yakalayanlar, önemli rekabet avantajı elde ediyor"

Macron, Avrupa'dan yapay zeka alanında "acil stratejik uyanışa" geçmesini isteyerek, "Çok yenilikçi pazarlarda, platformlarda da gördüğümüz gibi, ilk dalgayı yakalayanlar, önemli rekabet avantajı elde ediyor." diye konuştu.

Fransa'da 2030'a kadar yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesinin hedeflendiğini dile getiren Macron, bugün bu sayının 40 bin olduğunu kaydetti.

Macron, "Sağlam bir ekosistemimiz var. Dünyada en çok matematikçi ve veri uzmanı eğiten ülkelerden biriyiz. Sorun, birçoğunun çalışmak için yurt dışına gitmesi. Onları (burada) tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da 35 veri merkezi kurma hedefine de değinen Macron, yapay zekanın endişelere yol açtığını göz ardı etmediğini anlattı.

Macron, "Yapay zeka çalışma şeklimizde devrim yapacak." diyerek, bu teknolojiyle sağlık alanında teşhislerin hızlanacağını, böylelikle doktorların hastalarına daha fazla zaman ayırabileceğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK Başkanı Şahin'den, haber bültenlerine ilişkin "şiddet ve tarafsızlık" uyarısı
Denizli merkezli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli tutuklandı
Edirne'deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Macron, 2030'a kadar yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesini istiyor

Macron, 2030'a kadar yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesini istiyor

Yapay zeka öğrencilere "özelleştirilmiş" dersler sunabiliyor

YÖK Başkanı Özvar: Yazılım ve yapay zeka tabanlı uğraşılar, en fazla talep edilen kariyerlerdir

Güney Kore'de "güvenlik endişesi" gerekçesiyle DeepSeek'in ihtiyatlı kullanılması önerildi

Güney Kore'de "güvenlik endişesi" gerekçesiyle DeepSeek'in ihtiyatlı kullanılması önerildi
BAE'den, Fransa'da kurulacak yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım taahhüdü

BAE'den, Fransa'da kurulacak yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım taahhüdü
TIME dergisinden yeni medya sanatçısı Refik Anadol'a ödül

TIME dergisinden yeni medya sanatçısı Refik Anadol'a ödül
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet