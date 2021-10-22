Dolar
9.60
Euro
11.18
Altın
1,793.75
ETH/USDT
3,989.70
BTC/USDT
60,900.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bir marangoz, ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi üretti.

Serdar Yiğit   | 22.10.2021
Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

İlçede marangozluk yapan Selamettin Yılmaz, kendine ait 400 ağaçtan topladığı cevizleri yeşil kabuğundan ayırmada zorlanınca ahşaptan bir makine icat etti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu makineyi diğer ceviz soyma makinelerinden ayıran en önemli özelliğin, susuz çalışması olduğunu; bu sayede cevizin kolay ve sağlıklı kurutulduğunu söyledi.

Ar-Ge çalışmalarını devam ettirerek makineyi daha da geliştirmeyi amaçladığını belirten Yılmaz, "Bu yıl maşallah üreticinin yüzü güldü. Cevizimiz çoğaldığınca elle soymak imkansız oldu. Ben de çatlamış kabuklu olan cevizleri soyması için bir elek yaptım. Mesleğim marangozluk olunca Ar-Ge çalışmasına da tahtayla başladım. Bu makine, kabukları sallayarak susuz döktüğü için cevizin içine su almıyor doğal haliyle kurtulmuş oluyor."

Yılmaz, makine sayesinde cevizlerin kısa sürede satışa hale geldiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Avustralya'nın Melbourne kentinde 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi

Benzer haberler

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Kütahya'da 20 yıldır yürüyemeyen kazazede yeniden adım atmaya başladı

Murat Dağı'nda sonbahar renkleri

Domaniç Dağları'nda sonbahar renkleri

Domaniç Dağları'nda sonbahar renkleri
Üzüm bağlarıyla türkülere konu olan Gesi'de ceviz hasadı zamanı

Üzüm bağlarıyla türkülere konu olan Gesi'de ceviz hasadı zamanı