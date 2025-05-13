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Teknoloji

Konya'da TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı

Konya'da, Selçuklu Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı.

Serhat Çetinkaya  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Konya'da TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, ortak bir geleceğin hayalini kurarken, hayallerinin ete kemiğe büründüğüne şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Organizasyonun, yerli ve milli teknolojilere duydukları inancı büyüttüğüne dikkati çeken Akın, "Bu atmosfer, Konya'mızın gençliğe olan güveninin ve geleceğe dair ümitlerin de somut bir yansımasıdır. Burada sergilenen projeler, bir yarışmanın ötesinde, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bir neslin de habercisidir. Bizim başımıza icat çıkaracak çocuk ve gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki evlatlarımız bu icatlarla çağımızı dönüştüreceklerdir." dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da geçen yıl başlattıkları yarışmayı, bu yıl da devam ettirerek geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Üç gün sürecek organizasyonun, yalnızca bir yarışma olmadığını belirten Pekyatırmacı, geleceğin teminatı gençlerin, hayal gücünü, teknik bilgi ve becerilerini ortaya koydukları, kıymetli bir platform olduğunu dile getirdi.

Robotik proje alanında ortaokul ve lise öğrencilerinin, serbest proje alanında ise ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışmalar hakkında bilgi veren Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Yarışmalar, temel seviye çizgi izleyen, ileri seviye çizgi izleyen, labirent ustası, mini sumo, İHA mini dron, tasarla çalıştır, yumurta toplayan ve serbest kategori olmak üzere 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. 99 okuldan 1060 öğrencimizin 567 robot ile hünerlerini sergileyeceği bu büyük organizasyonda 337 danışman öğretmenimiz de gençlerimize rehberlik edecek. Serbest kategoride, öğrencilerimiz, enerji, imalat ve verimlilik, akıllı şehirler, tarım ve su olmak üzere 3 farklı temada 75 proje hazırladılar."

Programda, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yarışmalar başlatıldı.

Türkiye Yüzyılı'nda, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunarak, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin amaçlandığı ve geleceğin mühendislerinin, teknoloji liderlerinin ve mucitlerinin yetiştirilmesinin hedeflendiği TEKNO-SEL 2025'te, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

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