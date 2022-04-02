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Teknoloji

Kodlama eğitimi alan çocuklar "sanal gerçeklik gözlüğü" geliştirdi

TOBB ETÜ Garaj Kuluçka Merkezi Dijital Çağ Atölyesi'nde eğitim gören çocukların geliştirdiği "sanal gerçeklik gözlüğü" EKO İKLİM Zirvesi'nde gençlerin ilgi odağı oldu.

Erhan Cihan Ünal   | 02.04.2022
Kodlama eğitimi alan çocuklar "sanal gerçeklik gözlüğü" geliştirdi Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Garaj Kuluçka Merkezi Dijital Çağ Atölyesi'nde eğitim gören 7 ila 15 yaş arasındaki çocuklar, "sanal gerçeklik içeriği" üretmeyi başardı.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu EKO İKLİM Zirvesi, birçok başlıkta düzenlenen oturumları, sunulan bildiriler ve yapılan etkinliklerle geride kaldı.

Fuarda özellikle gençlerin ilgi gösterdiği ürünlerden biri de TOBB ETÜ standında yer alan ve içeriği, Dijital Çağ Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan sanal gerçeklik gözlükleri oldu.

Katılımcılar, bu gözlüklerle 7 ile 15 yaş arasındaki öğrencilerin yazılımlarla ürettiği sanal gerçeklik içeriklerini deneyimleme fırsatını yakaladı.

Dijital Çağ Atölyesi Genel Koordinatörü Arda Aslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, EKO İKLİM Zirvesi'ne sürdürülebilir bir gelecek için bilinç ve farkındalık yaratmak adına katıldıklarını söyledi.

Dijital Çağ Atölyesi'nin Massachusetts Institute of Technology (MİT) tarafından onaylı olduğunu bildiren Aslan, atölyede 4 yıldır 7 ila 15 yaş arası öğrencilere eğitim verdiklerini belirtti.

Bu eğitimleri kodlama, robotik, tasarım, elektronik ve teknogirişimcilik olarak 5 ana başlıkta topladıklarını ifade eden Aslan, "Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, metaverse gibi konuları çocukların üretebileceği seviyede gösteriyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınıyla çevrim içi eğitimlerin de başladığını anımsatan Aslan, eğitimlere en fazla İstanbul, İzmir ve Bursa'dan talep olduğunu aktardı.

"Amacım kendi startup'ımı geliştirmek"

"Sanal gerçeklik gözlük" projesini hayata geçiren öğrencilerden 14 yaşındaki Efe Tan Yıldız da kodladıkları sanal ortamın sanal gerçeklik gözlüğü ile görülebildiğini söyledi.

Yıldız, "Kodlamayı 6 haftada öğrendim. Projemizi de 3 hafta içinde ürettik." dedi.

Başka projeler üzerinde de çalıştığını belirten Yıldız, "Amacım, gelecekte kodlama alanında devam etmek. İyi bir üniversiteye gitmek ve sonra kendi startup'ımı geliştirmek." diye konuştu.

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