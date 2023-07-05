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Teknoloji

Kocaeli'de volkanik cürufla düşük maliyetli organik tarım yapılıyor

Kocaeli'de oluşturulan topraksız serada, İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen volkanik cüruf kullanılarak organik tarım yapılıyor.

Cem Ali Kuş  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Kocaeli'de volkanik cürufla düşük maliyetli organik tarım yapılıyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında geliştirilen projeyle "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım Ar-Ge Üretim Serası" kuruldu.

Topraksız tarımda kullanılan, Hindistan cevizinden elde edilen ithal "kokopit" yerine İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen uzun ömürlü volkanik cürufla tarım yapılan serada, domates çeşitleri üretiliyor.

Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve Proje Sorumlusu Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, AA muhabirine, yeni üretim modeliyle maliyeti azaltarak topraksız tarım yapmak istediklerini söyledi.

Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tescillenmiş ata tohumlarla üretime başladıklarını anlatarak, "Burada topraksız tarım yapıyoruz. Volkanik cüruf ile yetiştiriyoruz. Üretimde kullandığımız her şey yerli ve milli." dedi.

Yurt dışındakilerle kendi üretimlerini karşılaştırdıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını aktaran Çiftçi, "Bitkilerin fizyolojik durumlarıyla alakalı bir takım incelemeler yaptık. Bitki boyu, oluşturduğu meyve, çiçek salkımı, meyve sayıları doğrultusunda karşılaştırmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, tarımda dışa bağımlılığın maliyetleri yükselttiğini işaret ederek, olumlu sonuçların çiftçilere ulaştırılıp projenin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini anlattı.

Serada kullandıkları sulama sistemini 3 aydır boşaltmadıklarını aktaran Çiftçi, "Dolayısıyla aynı sulama sistemini kullanarak 3 ay boyunca hem sulama hem beslemeyi gerçekleştirmiş olduk. Buradaki suyu, değiştirdiğimizde seranın dışındaki enginar bahçemizin sulamasında kullanacağız." diye konuştu.

"Cürufla 10 yıla kadar üretim yapılıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projede tamamen yerli imkanların kullanıldığını ve maliyetlerin 10'da bire düştüğünü kaydetti.

"Kokopit" kullanılan dışa bağımlı üretimden tamamen yerlileştirilmiş üretime geçtiklerini vurgulayan Büyükakın, "Hindistan cevizi kabuğunu 3 yılda bir değiştirmeniz gerekirken cüruf ile 10 yıla kadar üretim yapılıyor. 1 dönümlük sera yaptığınızda Hindistan cevizi kabuğuyla 180 bin lira yatırım yapmanız gerekirken cüruf ile 15 bin lira." ifadesini kullandı.

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