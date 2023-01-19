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KKTC halkı Türkiye'den Ada'ya deniz altından elektrik projesinden memnun

Türkiye'den deniz altına yerleştirilecek kablo sistemi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) elektrik sağlamayı amaçlayan proje, Ada'da memnuniyetle karşılandı.

Mehmet Kemal Firik   | 19.01.2023
KKTC halkı Türkiye'den Ada'ya deniz altından elektrik projesinden memnun

Lefkoşa

KKTC basını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in Ankara'da birlikte düzenledikleri basın toplantısında müjde olarak duyurdukları Akdeniz'in altına yerleştirilecek kablo hattı ile Türkiye'den KKTC'ye doğrudan ve kesintisiz elektrik temin edecek projeye büyük ilgi gösterdi.

KKTC'nin devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyonu (BRT) ve resmi Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), proje ve detaylarına bültenlerinde geniş yer verdi.

Ülkede günlük yayın yapan 8 gazete ile 15 internet sitesi, projenin uygulamaya geçeceğini manşet veya birinci sayfalarından okuyucularına "müjde" olarak duyurdu.

Sık sık uzun süren elektrik kesintilerinin yaz ve kış aylarında kronik sorun olarak görüldüğü KKTC'de, vatandaşlar da projenin hayata geçirilecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkent Lefkoşa'da ikamet eden Ahmet Süzal, geçen yıl elektrik kesintileri yaşadıklarını belirterek, "Projenin memlekete hayırlı olmasını diliyorum. Çok yerinde, belki de geç kalınmış bir proje. Kıbrıs Türk halkına büyük yararlar sağlayacak gelişme. Hem elektriğin istikrarlı bir şekilde verilmesi, hem de fiyat bakımından tahmin ediyorum daha makul seviyelerde olmasını sağlayacak proje. Çok sevindirici bir haber. Ben bunu çok iyi karşıladım. Ayrıca çevre açısından da önemli Türkiye'de üretilen bir enerji tertemiz buraya gelecek." ifadelerini kullandı.

İş insanı Çetin Kürşat ise KKTC'ye deniz altına döşenecek kablolarla elektrik sağlanmasının üretime olumlu etkisi olacağına dikkati çekerek, projenin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Kürşat, KKTC'nin nüfus ve üretim artışıyla birlikte enerji ihtiyacının da arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Allah Anavatanımızdan razı olsun. Biz Anavatansız yapamayız. Yıllardan beri bu projeyi bekliyorduk. Yaklaşık 20 yıldır konuşuluyordu. Kesintisiz elektrik ihtiyacımıza karşı tek çözüm buydu. Kesintiler bizi çok rahatsız ediyor. Ayrıca otellerimiz arttı, sanayimiz gelişiyor, üniversite ve öğrenci sayısı arttı ve burada üretilen elektrik Ada'ya yetmiyordu. Allah'ın izniyle Türkiye'den gelen elektrikle çok güzel olacak her şey. Elektriğin gelmesiyle çok mutlu olacağız."

Lefkoşa'da yaşayan gazeteci Raif Ertunç ise KKTC'de elektrik sorunun "kangren olmuş bir yara" halini aldığını anlatarak, sorunun son 45 yıldır ülke gündeminde olduğunu kaydetti.

Ertunç, KKTC'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) elektrik satın aldığına dikkat çekerek, "Türkiye su sorununda olduğu gibi şimdi de elektrikte Kıbrıs Türkü'nün yardımına yetişerek toplumu rahatlattı. Ayrıca şimdi elektrikte anormal bir pahalılık var. Ben inanıyorum ki Türkiye'den gelen elektrikle fiyatlar ucuzlayacak. Elektrik faturaları asgari ücretle çalışan ve memurların belini kırıyor. Faturaların düşmesini sağlayacak projede geç kalındığına inanıyorum. İnşallah bu karanlıklardan kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

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