Japon milyarder Maezawa ile asistanı uzaya gönderildi
Japon milyarder Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirani, Rus uzay aracı Soyuz MS-20 ile uzay gezisine çıktı.
Nur Sultan
Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nde TSİ 10.38’de gerçekleşen fırlatma töreni, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un resmi sitesinde canlı yayınlandı.
Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığında Soyuz MS-20 ile uzay yolculuğuna çıkan Japon milyarder Maezawa ile asistanı Hirano’nun yaklaşık 6 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaşması bekleniyor.
Böylece UUİ, 2009’dan bu yana ilk turistlerini ağırlayacak.
Moskova’daki Yuri Gagarin Kosmonot Hazırlama Merkezi’nde yaklaşık 6 ay eğitim gören Japon milyarder Maezawa ile asistanı, UUİ’de 12 gün kalacak. 20 Aralık’ta da Dünya'ya dönecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.