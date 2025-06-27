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Teknoloji

James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegen keşfetti

ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegen keşfederek, uzak yıldızların yörüngesinde dönen daha hafif ve daha zor bulunan gezegenleri tespit edebileceğini kanıtladı.

Irmak Akcan  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegen keşfetti Fotoğraf: x.com/NASAWebb

Ankara

NASA James Webb Teleskobunun, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, teleskop 34 ışık yılı uzaktaki "TWA 7" adlı yıldızın yörüngesinde Satürn boyutlarında bir öte gezegen keşfetti.

Teleskop, bu keşfiyle uzak yıldızların yörüngesindeki hafif ve zor bulunan gezegenleri tespit edebileceğini kanıtladı.

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Keşfedilen yeni ötegezegen, bu görüntüleme tekniği ile saptanan kütle olarak en hafif gezegen oldu.

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