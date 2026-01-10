Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

İzmir'de endemik bitki türü keşfedildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Batı Anadolu'ya özgü yeni bir bitki türü keşfedildi. Türkçe "İzmir göbek otu" adı verilen bitki, Türkiye'nin ilk endemik göbek otu türü olarak literatüre girdi.

Fırat Özdemir  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
İzmir'de endemik bitki türü keşfedildi

İzmir

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ ve Hacettepe Üniversitesinden (HÜ) araştırmacılar, farklı olduklarını düşündükleri tür üzerine çalışma yürüttü.

Arazi çalışmaları, türün morfolojik incelemeleri ve bilimsel tanımı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Dr. Tuğkan Özdöl tarafından yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türün genetik ve filogenetik analizleri Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Dr. Barış Özüdoğru ve Dr. Ilgın Deniz Can tarafından yapıldı. Çalışmanın laboratuvar süreçleri ve ölçümlerine Dr. Ademi Fahri Pirhan ve Dr. Şükrü Arasan katkı sundu.

Arazi çalışmalarına ve makalenin değerlendirme sürecine Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos destek verirken Musa Geçit de saha çalışmaları ve türün yayılışına ilişkin gözlemleriyle çalışmaya katkı sağladı.

Uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanarak literatüre giren türün bilimsel ismi "Umbilicus choripetalus" Türkçe ismi ise "İzmir göbek otu" oldu.

Söz konusu bitkinin Türkiye'nin ilk endemik göbek otu türü olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Yıldırım, İzmir göbek otunun volkanik zeminlere bağlı olmasının türü ekolojik açıdan da özgün kıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 4 bin 444 projeyle 1,5 milyon gençle etkileşime girdik
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanlar Sugiono ile Sjamsoeddin'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İzmir'de endemik bitki türü keşfedildi

İzmir'de endemik bitki türü keşfedildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet