İskoçya'nın Skye Adası'ndaki etçil ve otçul dinozorların aynı su kaynaklarını kullandığı keşfedildi
Bilim insanları, 167 milyon yıl önce, İskoçya'nın batısındaki Skye Adası'nda yaşayan etçil dinozorların otçul dinozorlarla aynı su kaynaklarını paylaştığını ortaya koydu.
İstanbul
Edinburgh Üniversitesinden araştırmacılar, dinozorların nasıl hareket ettiğini keşfetmek için dinozorlara ait ayak izlerini inceledi.
Farklı dinozor türlerinin tatlı su lagünlerinin çevresinde dolaştığını belirten bilim insanları, 167 milyon yıl önce etçil ve otçul dinozorların aynı su kaynaklarını kullandığını saptadı.
Bilim insanları, dinozorların bu davranışını, şu andaki etobur yırtıcılar ile otçul hayvanlar arasındaki ilişkiye benzetti.
Adanın kuzeyinde şu ana kadar dinozorlara ait 131 ayak izi bulunduğunu belirten araştırmacılar, bölgenin dinozor izleri açısından İskoçya'nın en zengin yerlerinden biri haline geldiğini kaydetti.
Araştırma ekibinden Tone Blakesley, bu ayak izlerinin dinozorların davranışlarına ilişkin "büyüleyici bir bakış sunduğunu" ifade etti.
Araştırmanın makalesi "Plos One" dergisinde yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.