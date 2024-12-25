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Teknoloji

İran, WhatsApp ve Google Play’e verilen erişim izninin bazı şartlara bağlı olduğunu duyurdu

İran Meclisi Kültür İşleri Komisyonu üyesi Hasan Ali Ahlaki, ülkesinde WhatsApp ve Google Play'a yeniden erişime açılma izninin, kullanıcıların paylaşımlarına İran'daki ilgili birimlerin ulaşması şartıyla verildiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
İran, WhatsApp ve Google Play’e verilen erişim izninin bazı şartlara bağlı olduğunu duyurdu

İstanbul

Sharghdaily haber sitesine göre, Ahlaki, ülkede uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı kaldırılmasına ilişkin bilgi verdi.

Engellemenin kaldırılması için Sosyal Medya Yüksek Kurulu tarafından 10 şart belirlendiğini dile getiren Ahlaki, bu şartlardan birinin İran'da ilgili birimlerin kullanıcıların paylaşımlarına ulaşmak olduğunu ifade ederken bir diğer şartın da bu platformların İran'da ofis açmaları olduğunu açıkladı.

WhatsApp ve Google Play'ın söz konusu 10 şartı kabul etmesi üzerine haklarında erişime açılma sürecinin başladığına işaret eden Ahlaki, diğer yabancı sosyal medya platformlarının da bahsi geçen şartları kabul etmesi halinde aynı sürece dahil olabileceklerini kaydetti.

İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi, dün, ülkede WhatsApp ve Google Play platformlarına uygulanan yasağın kaldırıldığını duyurmuştu.

İran'da sosyal medya yasağı

İran, sosyal medya gruplarında organize olunduğu ve devlete karşı faaliyetler yürütüldüğü gerekçesiyle Telegram'ı da yasaklamıştı.

Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle Eylül 2022'de Mahsa Emini’nin gözaltına alınıp polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilerin büyümesi üzerine ülkede WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformları ile VPN programlarının indirildiği Google Play platformu yasaklanmıştı.

Özellikle Google Play’in yasaklanması İranlı program yazılımcıları tarafından çokça eleştirilmiş, erişim yasağının yazılım dünyasından elde edilen payın düşmesine neden olduğu ifade edilmişti.

Mesajlaşma programlarının yasaklanması ile İranlı yetkililer yerli yazılımların kullanılması çağrısında bulunmuştu. İranlılar ise yerli yazılımlarda güvenlik sorunlarının fazla olduğunu ileri sürerek kullanmaya sıcak bakmamıştı.

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