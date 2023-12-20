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Teknoloji

İngiltere'de Yüksek Mahkeme de "yapay zekanın patent mucidi olamayacağına" hükmetti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, yapay zeka sistemleri tarafından oluşturulan buluşlar üzerinde patent tescili yapılamayacağına karar verdi.

Bahattin Gönültaş  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
İngiltere'de Yüksek Mahkeme de "yapay zekanın patent mucidi olamayacağına" hükmetti

Berlin

ABD'li Stephen Thaler'in DABUS adlı yapay zeka sistemi tarafından tasarlanan buluşlar için İngiltere'de yaptığı iki patent başvurusu, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından "mucidin bir makine değil, bir insan veya şirket olması gerektiği" belirtilerek reddedilmişti.

Bunun ardından Thaler, İngiltere Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Bugün mahkemenin kararını açıklayan yargıç David Kitchin, oy birliğiyle Ofis'in patent yasalarını doğru uyguladığı kararına vardıklarını belirtti.

Kitchin, yapay zekanın İngiltere patent yasaları uyarınca mucit olarak kabul edilemeyeceğine ve herhangi bir icadın patentini alamayacağını vurgulayarak, yasaya göre "bir mucidin gerçek kişi olması gerektiğini" ifade etti.

Thaler, yapay zeka sistemlerinin de teknolojik icatların patentini tıpkı insanlar ve firmalar gibi alabileceğini savunuyordu.

Thaler, bu yılın başlarında ABD'de de benzer bir davayı kaybetmişti.

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