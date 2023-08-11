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Teknoloji

IBM'nin ürettiği çip, yapay zeka teknolojisinde enerji tasarrufu sağlayabilir

ABD'li teknoloji şirketi IBM'nin üzerinde çalıştığı çip prototipinin, yapay zeka teknolojisinde enerji tasarrufu sağlayabileceği belirtildi.

Ekip  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
IBM'nin ürettiği çip, yapay zeka teknolojisinde enerji tasarrufu sağlayabilir

Ankara

BBC'nin haberine göre, şirketin "insan beyni gibi çalışacak" çip prototipinin, akıllı telefonlardaki pil tüketimini azaltabileceği belirtildi.

IBM'nin İsviçre'deki araştırma laboratuvarında çalışan bilim insanı Thanos Vasilopoulos, insan beyninin az enerji ile çok fazla şey yapabildiğini belirterek söz konusu çipin de az güçle büyük ve karışık işleri gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Yapay zeka teknolojisini kontrol eden cihazların karbon emisyonuna etkisi endişelere yol açarken Vasilopoulos, çipin bulut bilişim sistemlerinin enerji masraflarını ve "karbon ayak izi"ni azaltmak için kullanabileceğini sözlerine ekledi.

Tasarlanan çip "insan beyni" gibi çalışıyor

IBM, tasarladığı çipte, yalnızca 0 ve 1 değerlerini taşıyan dijital çiplerin aksine ara değerleri depolayabilen "memristör" bileşenini kullandıklarını belirtti.

Çipin enerji tasarruflu olmasının sebebinin, "insan beyni" gibi çalışan "memristörler" sayesinde olduğu kaydedildi.

IBM, telefon ve arabalarda kullanılan çiplerin gelecekte uzun batarya ömrü ve yeni uygulamalar sağlayarak daha verimli olmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Surrey Üniversitesinden Profesör Ferrante Neri, insan beyninin yapısını taklit eden "memristör" içeren çiplerin gelecekte artacağını düşündüğünü ancak bu teknolojinin yaygınlaşmasında üretim zorluğu ve materyal masrafı gibi zorluklarla karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

IBM'nin prototipi gibi çiplerin çoğalması, yapay zeka teknolojilerini kontrol eden bilgisayarlarda büyük ölçüde enerjiden tasarruf edilmesini sağlayabilir.

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