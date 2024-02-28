Huawei ve CoinTR, Web3 inovasyonunu birlikte destekleyecek
Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı ve akıllı cihazlar alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden Huawei ve hızla büyüyen kripto para dünyasının önemli yerel şirketlerinden CoinTR, işbirliğine gidiyor.
Barselona
İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) taraflar arasındaki stratejik ortaklık duyuruldu. Bu işbirliğiyle, Türkiye'de Web3 altyapısının geliştirilmesi ve sektörler tarafından daha fazla benimsenmesi amaçlanıyor.
Huawei, Türkiye'de sunduğu yenilikçi bulut çözümleriyle kurumların farklı ihtiyaçlarına odaklanırken, yeni uygulamaları da adapte ederek hizmet alanını genişletiyor. Web3'ün dönüştürücü potansiyelinin farkında olan Huawei, bu alanda inovasyon odaklı çözümler geliştirmek için aktif olarak çalışıyor. Huawei'nin "Türkiye'de, Türkiye İçin" yaklaşımıyla da örtüşen bu yenilikçi çözümler, önemli iş ortaklıklarını da beraberinde getiriyor.
İki şirket bu işbirliğiyle, Huawei'nin bulut konusundaki teknolojik uzmanlığını CoinTR'nin Web3 alanındaki yetkinliğiyle bir araya getiriyor. Web3 teknolojilerinin benimsenmesini teşvik edecek bu işbirliğiyle Huawei, gerekli altyapı ve desteği sağlayarak işletmelerin ve bireylerin Web3'ün avantajlarından yararlanmalarını hedefliyor.
Huawei Cloud Türkiye Üst Yöneticisi Frank Ma, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Web3 ve bulut inovasyonu özelinde CoinTR ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecekte işletmelerin değerini en üst düzeye çıkarmak için Web3'ün avantajlarını birlikte keşfedecek ve yenilikler yapacağız. Teknolojinin en büyük cazibesi herkese fayda sağlamak ve dijital dünyada kimseyi geride bırakmamaktır. Bir bilim ve teknoloji kuruluşu olarak, her yeni teknoloji ve yeni endüstri için Tech for Good vizyonuna inanıyoruz. Huawei Cloud'u tercih ettiği için CoinTR'ye teşekkür ediyor, bu stratejik işbirliğinin gelecekteki projelerimiz için de iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz."
CoinTR Üst Yöneticisi Ali Eşelioğlu da şunları kaydetti:
"Blockchain, Web3 ve dijital teknoloji altyapısını geliştirmeyi amaçladığımız Huawei Cloud işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İkinci yıl dönümümüzü kutlarken, küresel teknoloji ve finans topluluklarıyla önemli ortaklıklar kurduk. CoinTR, İstanbul merkezli olmasına rağmen ulusal sınırları aşan vizyona sahip. Misyonumuz, Türkiye'nin bir finans merkezi olmasına katkıda bulunmak, kripto ve blok zinciri alanında eğitim ve yeniliği teşvik ederek yerel ekosistemi desteklemektir. Eğitimin önemine inanıyor, üniversiteler, kurumlar ve STK'lerle işbirliği içinde kripto okuryazarlığını ve dijital teknolojilerin anlaşılmasını aktif olarak teşvik etmek için çalışıyoruz."
Huawei ve CoinTR'nin hayata geçirdiği bu işbirliği, yeni Web3 uygulamaları ve çözümlerinin yaygınlaşması ve geliştirilmesi açısından da teşvik edici bir ortam yaratıyor. Bu ortaklık, eğitim ve altyapının gelişimiyle, herkesin dijital ekonomiye daha fazla katkı sağlayabilmesinin de önünü açıyor.