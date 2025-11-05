Dolar
logo
Teknoloji

HİSAR-D RF hava savunma füzesinden hedefe tam isabet

Roketsan'ın geliştirdiği HİSAR-D RF hava savunma füzesi, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu.

Tolga Yanık  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
HİSAR-D RF hava savunma füzesinden hedefe tam isabet

İstanbul

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-D RF'nin Gök Vatan'ın güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, "Hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı."

İkinci, Çelik Kubbe'nin caydırıcılığını artıran sistemleriyle Gök Vatan'ın güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu arada, HİSAR-D RF hava savunma füzesi, daha önce gerçekleştirilen çeşitli testlerde de hedefini başarıyla vurmuştu.

