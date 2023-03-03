Hırvatistan'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne üst düzey ziyaret
Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Robert Hranj, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
İstanbul
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hırvatistan Savunma Bakanı Sayın Dr. Mario Banozic ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Robert Hranj, beraberlerindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.
Hırvatistan Savunma Bakanı Sayın Dr. Mario Banozic ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Robert Hranj, beraberlerindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.— BAYKAR (@BaykarTech) March 3, 2023
Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk...
🇹🇷🇭🇷 pic.twitter.com/Xtb7UohcFi
Banozic ve Hranj'a, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından ziyaretin anısına hediye takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.