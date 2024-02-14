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Teknoloji

Hindistan'da bilim insanları bir kurbağanın bacağında filizlenen mantar keşfetti

Hindistan'da bilim insanları, canlı bir hayvan dokusu üzerinde filizlenen mantar buldu.

Ecem Şahinli Ögüç, Zeynep Katre Oran  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Hindistan'da bilim insanları bir kurbağanın bacağında filizlenen mantar keşfetti

Ankara

The Independent gazetesinin haberine göre, Dünya Doğayı Koruma Vakfından bilim insanları, ilk defa canlı bir kurbağanın bacağında büyüyen mantar tespit etti.

Canlı organizma üzerinde büyüyen bir mantarın daha önce hiç belgelenmediğini ifade eden bilim insanları, kurbağanın yaşadığı yerin yeterli nem ve organik madde sağlayarak mantarın büyümesi için ideal bir ortam yaratmış olabileceğini belirtti.

Hint altın sırtlı kurbağanın bacağında filizlenen mantarın "Bonnet" tipi olduğunu tahmin ediliyor.

Araştırmanın detayları, "Reptiles and Amphibians" adlı dergide yayınlandı.

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