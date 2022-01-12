Dolar
13.22
Euro
15.14
Altın
1,826.69
ETH/USDT
3,376.20
BTC/USDT
43,789.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Günde ortalama 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor

Bir uygulama izleme şirketinin verileri, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcadıklarını ortaya koydu.

İdris Sülün   | 12.01.2022
Günde ortalama 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor

İstanbul

BBC'nin haberine göre, App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda, cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.

App Annie raporunda, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu rapor, Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

Rapora göre, TikTok 2020'ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.

İzleme firmasının tahminine göre, TikTok uygulaması bu yılın ikinci yarısında aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıyı geçecek.

Öte yandan Brezilya, Endonezya ve Güney Kore'deki kullanıcılar günlük 5 saatten fazla zamanı mobil uygulamalara ayırıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması
Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti
Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

Benzer haberler

Günde ortalama 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor

Günde ortalama 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor

Kocaeli'deki tesiste 19 yılda 70 bin ton elektronik atık geri dönüştürüldü

Yenilenmiş cep telefonlarının satışı için yetki alan firma sayısı 11'e yükseldi

Oryantiring haritaları cep telefonlarına girecek

Oryantiring haritaları cep telefonlarına girecek
Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı

Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı