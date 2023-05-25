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Teknoloji

GÜ Temel Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi (GÜ) Temel Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
GÜ Temel Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Rektörlük yerleşkesinde bulunan merkezin açılış töreninde konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, 2014'te başlayan projenin Türkiye için hayati bir önem arz ettiğini belirtti.

Göreve geldikten sonra projeyle süratle ilgilendiğini söyleyen Yıldız, alınan ek bütçeyle projenin tamamlandığını belirterek, merkezin tamamlanmasına destek olanlara teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Nebi Çelik de, projenin bir dönem duraksama yaşadığına değinerek, Rektör Prof. Dr. Yıldız'ın merkezin yapılışını hızlandırdığını ve buraya emek verdiğini vurguladı.

Çelik, bu tür projelerin üniversiteye önemli katkılar sunacağına işaret etti.

Gazi Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olduğunu ve araştırma sıralamasında daha üst noktalara çıkacağını belirten Çelik, açılan merkezin, üniversitenin araştırma alanındaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak, güzel hizmetler sunmasına vesile olması temennisinde bulundu.

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