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Teknoloji

Google'dan Finlandiya'daki veri merkezine 1 milyar avroluk yatırım

Google, Finlandiya'daki veri merkezinin genişletilmesine yönelik 1 milyar avroluk yatırım yapacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Google'dan Finlandiya'daki veri merkezine 1 milyar avroluk yatırım

Washington

Şirketten yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezinin genişletileceği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu veri merkezi kampüsünün genişletilmesine yönelik istihdam, inovasyon ve ekonomik faaliyeti desteklemek üzere 1 milyar avroluk yatırım yapılacağı kaydedildi.

Google'un 2009'dan bu yana Hamina veri merkezine ve ilgili altyapısına 3,5 milyar avro yatırım yaptığı belirtilen açıklamada, veri merkezinin o tarihten bu yana Finlandiya'daki yerel ekonomiye katkıda bulunduğu ve yeni yatırımla şirketin ülkedeki toplam yatırımını 4,5 milyar avronun üzerine çıkacağı ifade edildi.

Finlandiya için yapay zeka ve dijital altyapıya yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, Hamina'daki tesiste 400 kişinin istihdam edildiği ve veri merkezi tamamen faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 kişiye daha istihdam sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, veri merkezindeki ısının bölgesel ısıtma için yeniden kullanılmasına yönelik de Haminan Energia ile yeni bir ortaklık yapıldığı aktarıldı.

Geri kazanılan ısının hacminin Hamina'nın bölgesel ısıtma ihtiyacının tahminen yüzde 80'ine denk geldiği belirtilen açıklamada, bunun büyük ölçüde fosil yakıta bağımlı olan bölgedeki evleri, okulları ve kamu hizmet binalarını ısıtmak için kullanılacağı kaydedildi.


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