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Bilim Teknoloji

Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi kapılarını açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde inşa edilen uzay temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yarın kapılarını açacak.

Sinan Balcıkoca   | 29.10.2020
Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi kapılarını açıyor

Bursa

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM'in açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM'in 2013'te göreve geldiklerinde ortaya koydukları Gökmen Projesi kapsamında kurgulandığını bildirdi.

Merkezin Avrupa'daki en iyi dünyada ise ilk 5 merkezden birisi olma özelliği bulunduğunu vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GUHEM'de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor. Özellikle farklı içerikleriyle değişik yaş gruplarının hem farkındalıklarını artıracak hem de uzay ve havacılık konularında eğitimler verilecek. GUHEM, aynı zamanda Bursa'nın kent kimliğine katkı koyacak bir mimariye sahip. Türkiye'nin geleceğini şekillendiren en önemli yer olan GUHEM'in hayata geçmesinde bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Büyükşehir Belediyesi’ne ve TÜBİTAK'a şükranlarımı sunuyorum."

GUHEM

Gökmen Projesi'nin bir ayağı olan GUHEM, gençlerin uzay ve havacılık alanında farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Mimarisiyle dikkati çeken 13 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu merkezin ilk katında tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi, dikey rüzgar tüneli ve uçuş simülatörleri gibi birbirinden farklı uygulamalar yer alıyor.

"Uzay katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunuluyor.

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