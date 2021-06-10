Euro
10.35
Dolar
8.48
BIST 100
1,456.57
Altın
1,890.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Gök bilimcilerin 'ateş çemberi' olarak adlandırdığı güneş tutulması gerçekleşti

Kuzey Yarım Küre'de, gök bilimcilerin "ateş çemberi" olarak adlandırdığı, 2021’in güneş tutulması gerçekleşti.

Islam Doğru   | 10.06.2021
Gök bilimcilerin 'ateş çemberi' olarak adlandırdığı güneş tutulması gerçekleşti Fotoğraf: Islam Doğru/AA

New York

Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen güneş tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü.

Sabah vakti meydana gelen doğa olayında ayın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde ilginç görüntü oluşturdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) verilen bilgiye göre, benzer güneş tutulmasının en son 2017’de yaşandığı, bir sonrakinin ise 2024’te meydana geleceği bildirildi.

Bugün tanık olunan doğa olayının, 21'inci yüzyılın 16'ıncı güneş tutulması olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek
Dünya genelinde 2 milyar 260 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 32 milyon dozu geçti
Avrupa Parlamentosu'ndan Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yarıdan fazlası aşılandı

Benzer haberler

Gök bilimcilerin 'ateş çemberi' olarak adlandırdığı güneş tutulması gerçekleşti

Gök bilimcilerin 'ateş çemberi' olarak adlandırdığı güneş tutulması gerçekleşti

ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor

ABD ordusunun Afganistan'da muhtemel hava saldırıları için yetki talebinde bulunacağı iddiası

ABD'nin Teksas eyaletindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Teksas eyaletindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi
Filistin kökenli Amerikalılar, Blinken'a İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlalleri konusunda çağrıda bulundu

Filistin kökenli Amerikalılar, Blinken'a İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlalleri konusunda çağrıda bulundu
ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya lideri Putin'i uyardı

ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya lideri Putin'i uyardı