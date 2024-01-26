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Teknoloji

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nde toz ve gaz bulutları yayan yıldızlar keşfetti

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine çok yakın, Güneş Sistemi büyüklüğünde toz ve gaz bulutları yayan bir grup dev yaşlı yıldız keşfetti.

Zeynep Katre Oran  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nde toz ve gaz bulutları yayan yıldızlar keşfetti Kaynak: The Guardian

Ankara

The Guardian'ın haberine göre, araştırmacıların "Old Smokers (Yaşlı Sigara Tiryakileri)" olarak adlandırdığı yıldızların, Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) teleskopla yaklaşık 10 yıl süren gözlemler sonucu keşfedildiği bildirildi.

Gözlemler sonucu Samanyolu'nun merkezine çok yakın, Güneş Sistemi kadar büyük toz ve gaz bulutları yayan bir grup dev yaşlı yıldız keşfeden gök bilimciler, bunların uzun yıllar faal kalıp aniden büyük duman bulutları yaymaya başladıklarını kaydetti.

Gözlemleri yöneten Hertfordshire Üniversitesinden Profesör Philip Lucas, "Bu, yeni bir yıldız türü ve hepsi gökyüzünün aynı bölgesinde, Samanyolu Galaksimizin merkezine çok yakın bir yerde kümelenmiş gibi duruyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın detayları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

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