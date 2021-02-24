Euro
8.77
Dolar
7.23
BIST 100
1,485.53
Altın
1,787.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Bilim Teknoloji

Gebze Teknik Üniversitesinde 3D biyoyazıcı geliştirildi

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde organ ve doku mühendisliği çalışmalarında kullanılan yüksek teknolojili cihazlar geliştirmek için kurulan GBA TECH firması, tasarımı tamamen Türk mühendislere ait 3D biyoyazıcı geliştirdi.

Şengül Azbay   | 24.02.2021
Gebze Teknik Üniversitesinde 3D biyoyazıcı geliştirildi

Kocaeli

GBA SPC1 model biyoyazıcıya ait bütün tasarımlar ve dokümanlar, açık kaynaklı olarak dünyayla paylaşıldı.

"Yeni ürünler ve yeni biyomalzemeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen biyomedikal mühendisi Gül Banu Aydın, GTÜ'de uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda, tasarımı tamamen kendilerine ait olan bir 3D biyoyazıcı geliştirdiklerini ve prototipini ürettiklerini belirtti.

GBA SPC1 model biyoyazıcıya ait bütün tasarımları ve dokümanları, açık kaynaklı olarak dünyayla paylaştıklarına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu sayede dünyanın dört bir yanında üniversitelerde, laboratuvarlarda ve teknoloji enstitülerinde doku mühendisliği çalışmaları yürüten ve bu alana ilgi duyan herkes, tasarımı tamamen Türk mühendislere ait olan GBA SPC1 model açık kaynaklı 3D biyoyazıcıyı yapabilecektir. Bu biyoyazıcıyı yapmak isteyenlerin ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve dokümanları, gbaspace.com web adresinde, GBA SPC1'in parça tasarımlarını dünyada bilinirliği en çok olan thingiverse platformuna yüklendi. Bu 3D biyoyazıcıyı üretmek isteyenler parçalara thingiverse sitesinden ulaşabilir. Yaptığımız 3D biyoyazıcıyla farklı geometrilere sahip doku iskeleleri (scaffold) basımı gerçekleştirdik. Bastığımız doku iskelelerinde uniform bir yapı yakaladık. Yeni ürünler ve yeni biyomalzemeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor."

Aydın, organ ve doku mühendisliği çalışmalarında kullanılan yüksek teknolojili cihazlarla kişiye özel dokular ve organlar basılarak hastalara nakledilmesinin hedeflendiğini aktararak, "Bunun yanı sıra hedef doku ve organlar taklit edilerek ilaçların, kozmetik ürünlerin bu dokular üzerindeki etkileri dış ortamda test edilecek ve bu ilaçları insanlar kullanmadan önce yan etkileri hakkında bilgi edinilecek. Bu sayede deneylerde daha az hayvan kullanılması sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Rize'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tedbirler yeniden ele alındı
İsrail Meclisi Kovid-19 aşısı yaptırmayanların bilgilerinin paylaşılmasını öngören tasarıyı onayladı
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'ye daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısı yaptı

Benzer haberler

Gebze Teknik Üniversitesinde 3D biyoyazıcı geliştirildi

Gebze Teknik Üniversitesinde 3D biyoyazıcı geliştirildi

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop 26 Şubat'ta Erzurum'da olacak

İstanbul'a 'komşu' kayak merkezi: Kartepe

İzmit Körfezi göçmen kuşların uğrak noktası oldu

İzmit Körfezi göçmen kuşların uğrak noktası oldu
Kocaeli'de 'kardan kadın'ın çalınması güvenlik kamerasında

Kocaeli'de 'kardan kadın'ın çalınması güvenlik kamerasında
Kocaeli Valiliği ağır hasarlı 26 bina için yıkım talimatı verdi

Kocaeli Valiliği ağır hasarlı 26 bina için yıkım talimatı verdi