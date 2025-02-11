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Teknoloji

Fransa'da düzenlenen zirvede 61 ülke, yapay zekanın "açık, kapsayıcı ve etik" olması hususunda uzlaştı

Fransa'da düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülke, imzaladıkları ortak bildiriyle yapay zekanın "açık, kapsayıcı ve etik" olması konusunda uzlaştı.

Şeyma Yiğit  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Fransa'da düzenlenen zirvede 61 ülke, yapay zekanın "açık, kapsayıcı ve etik" olması hususunda uzlaştı

Ankara

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülke ortak bildiriye imza attı.

Aralarında Fransa, Hindistan ve Çin’in bulunduğu ülkeler, "açık, kapsayıcı ve etik" yapay zeka konusunda uzlaşmaya vardı.

Çok taraflı bir atmosferde yapay zeka ve enerjiye ilişkin soruların "ilk kez" ele alındığı kaydedilen bildiride, yapay zekanın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini “olumlu” yönde etkileyen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Bİldiride, yapay zeka yönetişiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapay zekanın güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için ilerleme sağlanması gerektiğinin altı çizilen bildiride, yapay zekanın toplumlar ve gezegen için "sürdürülebilir" kılınmasının öncelikli olduğu ifade edildi.

Bildiriye imza atan ülkeler arasında ABD ve İngiltere yer almadı.

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