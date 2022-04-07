Dolar
14.74
Euro
16.04
Altın
1,932.39
ETH/USDT
3,238.80
BTC/USDT
43,731.00
BIST 100
2,345.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Facebook: Rusya ve Belarus bağlantılı siber korsanların dezenformasyon çabaları engellendi

ABD sosyal paylaşım sitesi Facebook, Rusya ve Belarus bağlantılı grupların siber casusluk yapma ve Ukrayna'daki savaşa odaklanan dezenformasyon kampanyası başlatma çabalarını engellediğini açıkladı.

Islam Doğru   | 07.04.2022
Facebook: Rusya ve Belarus bağlantılı siber korsanların dezenformasyon çabaları engellendi

New York

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus destekli bilgisayar korsanlarının düzinelerce Ukrayna askeri personeline ait Facebook hesaplarını ele geçirmeye uğraştığı ve Ukrayna ordusunu Rus güçlerine teslim olmaya çağıran videolar yayımlamaya çalıştığı belirtildi.

Ghostwriter olarak bilinen tescilli bir dezenformasyon grubu tarafından e-postalar üzerinden yürütülen sosyal medya hesaplarının hackleme girişimlerinin Facebook tarafından büyük ölçüde engellendiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Internet Araştırma Ajansının Facebook'ta sahte hesaplar oluşturma çabalarının da tespit edilip atıl bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Facebook güvenlik uzmanlarının, Rusya'nın ilgili ajansının Batılı bir insan hakları grubu gibi görünmeye çalışarak Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik şiddetinden NATO'yu suçlayan makaleler yayımladığını tespit ettikleri ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız

Benzer haberler

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna-Rusya savaşının nasıl biteceği henüz net değil

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna-Rusya savaşının nasıl biteceği henüz net değil

AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı

Facebook: Rusya ve Belarus bağlantılı siber korsanların dezenformasyon çabaları engellendi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri
ABD'deki Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı

ABD'deki Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz