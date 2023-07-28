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Teknoloji

ESA'nın atmosfer gözlem uydusu "Aeolus" Dünya'ya "kontrollü" düşürülecek

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) atmosfer gözlem uydusu "Aeolus"un görevini tamamladığı ve bugün geç saatlerde Dünya'ya düşürülmesinin planlandığı açıklandı.

Yavuz Aydın  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
ESA'nın atmosfer gözlem uydusu "Aeolus" Dünya'ya "kontrollü" düşürülecek Kaynak: ESA

Ankara

BBC'nin haberine göre, ESA'nın İngiliz yapımı, lazer teknolojisiyle atmosferdeki rüzgarları haritalamakla görevli gözlem uydusu "Aeolus", bugün geç saatlerde Dünya'ya düşecek.

ESA liderliğinde geliştirilen "Aeolus"un, yer yüzeyinden stratosfere kadar (0-30 kilometre) rüzgarların nasıl bir yol izlediğine dair ilk küresel haritaların oluşturulması görevini tamamladığı belirtildi.

Uydunun Dünya'da güvenli bir bölgeye düşürülmesi veya atmosferden geçerken tamamen yanarak zararsız hale getirilmesi gerektiği ancak 1 tondan ağır olan "Aeolus"un itki sisteminin tam kontrol için yetersiz kaldığı, donanımının yaklaşık yüzde 20'sinin Dünya yüzeyine ulaşmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

"Aeolus"un Atlantik Okyanusu'na düşmesi için irtifası düşürüldü

Uydunun zararsız biçimde düşürülmesi için çalışmalarını sürdüren ESA kontrol ekibi, "kontrollü bir noktadan" atmosfere girmesi için uyduya manevralar yaptırarak irtifasını 120 kilometreye düşürdü.

Konuyla ilgili konuşan ESA Operasyon Direktörü Isabel Rojo, "Bu noktada atmosfer uyduyu aşağı çekecek. Uydunun Atlantik Okyanusu üzerinde, güney-kuzey istikametinde hareket edecek şekilde atmosfere girmesini bekliyoruz." dedi.

Yetkililer, deniz yüzeyine ulaşacak enkazın muhtemelen uydunun grafit teleskobu ve yakıt depolarının parçaları olacağını ancak okyanusa düşmesi nedeniyle hayati bir risk oluşturmayacağını düşünüyor.

"Aeolus"un ilk defa yaptığı gözlemler ve atmosferdeki rüzgar hareketlerini izleyerek orta vadeli hava tahminlerine yardımcı olmanın yanı sıra kasırgalar ve volkanik külün atmosferin üst katmanlarında nasıl hareket ettiğine dair bilgiler sağladığı vurgulandı.

ESA, atmosferdeki rüzgar hareketlerini haritalandırmak üzere "Aeolus" uydusunu Ağustos 2018'de uzaya fırlatmıştı.

4 Eylül 2019'da, ABD'li uzay şirketi SpaceX'in internet uydu ağı "Starlink 44"e bağlı uydulardan birinin "Aeolus"a çarpma tehlikesi ortaya çıkması üzerine, "Aeolus"a kaçınma maksatlı yörünge manevrası yaptırılmıştı.

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