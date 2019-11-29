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Bilim Teknoloji

Enerji için karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirildi

Bilim insanları, "Escherichia coli" bakterisinin karbondioksit tüketen bir türünü laboratuvar ortamında üretmeyi başardı.

Emre Aytekin   | 29.11.2019
Enerji için karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirildi

Ankara

Bilim insanları enerji için karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirdi.

İsrail'in Weizmann Bilim Enstitüsü'nden bilim insanları, sonuçları "Cell" (Hücre) dergisinde yayımlanan araştırmada, "Escherichia coli" (E. coli) bakterisinin karbondioksit tüketen bir türünü laboratuvar ortamında üretmeyi başardıklarını duyurdu.

Sentetik bakteri türünün, inorganik karbondioksiti organik bir bileşen gibi temellük ederek, biyoenerjiye dönüştürebildiği belirtildi.

Yeryüzündeki canlıların biyoenerji üretme bakımından, inorganik karbondioksiti biyoenerjiye dönüştüren ototrof (özbeslek) canlılar ve organik bileşenleri biyoenerjiye dönüştüren heterotrof (dışbeslek) canlılar olarak ikiye ayrıldığını kaydeden bilim insanları, özbeslek organizmaların sentetik olarak yaratılmasının karbon sabitlemesi açısından çığır açıcı olabileceğini vurguladı.

Bilim adamları, araştırmanın sentetik biyolojide dışbeslek bir organizma üzerinde özbeslek bir biyoenerji sürecinin geliştirilmesi bakımından ilk olduğunu ve bunun gelecekte karbon salımının sıfırlanacağı bir biyoüretime katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

Araştırmaya önderlik eden biyolog Ron Milo, "Temel amacımız karbon salımının yol açtığı küresel ısınmaya, sürdürülebilir gıda ve yakıt üretimi ihtiyacına yanıt verecek karbon sabitlemesi için uygun bilimsel bir platform yaratmaktı. Biyoteknolojinin temel taşı E. coliyi karbon emilimini sağlayan bir kaynağa dönüştürmek, böylesi bir platform yaratma yolunda önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Bakterinin yapay dönüşümünün gıda ve yakıtların geri dönüşümü açısından yeni fırsatlar yaratacağına dikkati çeken Milo, "İşlevselliği kanıtlanan bu konsept, biyomühendislikle geliştirilmiş bakterilerin bizim atık olarak değerlendirdiğimiz ürünlerin gıda, yakıt ve hammadde olarak yeniden değerlendirilmesine kapı açabilir." değerlendirilmesinde bulundu.

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