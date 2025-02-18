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Teknoloji

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 3'ü tanıttı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, sohbet robotunun yeni modeli Grok 3'ü duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 3'ü tanıttı

Washington DC

Musk, üç xAI mühendisiyle düzenlediği canlı yayında, Grok 3'e ilişkin sunum yaptı.

xAI ve Grok'un misyonunun evreni anlamak olduğunu belirten Musk, Grok 3'ün önceki versiyonundan daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Yapay zeka alanında rekabetin arttığı bir dönemde tanıtılan Grok 3, sosyal medya uygulaması X'te ücretli üyelik sahibi olan Premium+ abonelerinin kullanımına sunuldu.

Öte yandan Grok'un X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Grok 3 dünyanın en akıllı yapay zekası." ifadesi kullanıldı.

Grok'un diğer bir paylaşımında ise bazı yapay zeka araçlarının matematik, bilim ve kodlama alanlarındaki performanslarının karşılaştırıldığı grafiğe yer verilirken, Grok 3'ün, OpenAI'nin GPT-4o, Alphabet'in Google Gemini, DeepSeek'in V3 ve Anthropic'in Claude modellerini geride bıraktığı ileri sürüldü.

Elon Musk, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde geçen hafta düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde, "Grok 3 çok güçlü muhakeme yeteneklerine sahip, bu nedenle şimdiye kadar yaptığımız testlerde gördüğümüz kadarıyla, piyasaya sürülen ve bildiğimiz her şeyden daha iyi performans gösteriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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