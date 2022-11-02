Dolar
18.62
Euro
18.39
Altın
1,647.11
ETH/USDT
1,559.10
BTC/USDT
20,421.00
BIST 100
4,071.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor Medipol Başakşehir, İskoçya’nın Hearts takımıyla oynayacakları karşılaşma öncesi kulüp tesislerinde son hazırlıklarını gerçekleştiriyor Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Robin Yalçın, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla oynayacakları maça ilişkin Fortuna Arena'da basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"ni gezdi
logo
Teknoloji

Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın paralı hale getireceği mavi onay rozeti ile şirket, gelir kalemlerine bir yenisini daha eklemiş olacak.

Abdulkadir Günyol   | 02.11.2022
Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı

İstanbul

Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun genel merkezine bir lavabo ile giriş yaptı. Batı medyasında lavabo metaforunun Musk'ın şirkette yapacağı köklü değişiklikleri işaret ettiği belirtilirken, Musk'ın son hamleleri bu gelişmeleri doğrular nitelikte bulunuyor.

Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay rozeti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullandı.

Musk'ın bu açıklamaları pek çok tepkiye sebep olurken, ünlü iş adamının otomotiv sektöründeki en büyük rakibi General Motors, Twitter'a reklam verme sürecini askıya aldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, bazı şirketler de açıktan belirtmese bile Musk'ın yönetimine geçen platformun yeni hamlelerinin nasıl etkilere sahip olduğunu görene kadar reklamlarını askıya aldırdı.

Twitter'daki Bio'suna "Twitter Şikayet Hattı Operatörü" yazan Musk ise son dönemde yoğun bir şekilde gelen şikayetlere "Şikayetçi olanlar lütfen şikayetlerinize devam edin, ama fiyatı 8 dolar olacak" tweeti ile karşılık verdi.

Mavi onay rozeti nedir ?

Twitter'ın son dönemde çok konuşulan mavi tik hesabı, daha çok kamuyu ilgilendiren paylaşımlar yapan kişilere veriliyor. Şirket, mavi onay rozetinin işlevini şu şekilde açıklıyor:

"Twitter'daki mavi onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir."

Elon Musk Twitter'da "onaylı" hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı https://t.co/ZCLkl9FvKt pic.twitter.com/JSYayCcekr

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 1, 2022

Twitter yıllık 38,4 milyon dolardan fazla kazanç elde edebilir

Twitter'da yaklaşık 400 bin mavi onay rozetli hesap bulunduğu tahmin ediliyor. Twitter CEO'su 8 dolarlık fiyatlanmanın satın alma gücü paritesi ile orantılı olarak ülkeden ülkeye göre değişeceğini de açıkladı. Fiyatların hangi ülkede ne kadar olacağı şu için bilinmese de 400 bin kullanıcıdan ortalama 8 dolar ücret alınırsa Twitter, bu yeni süreçten aylık 3,2 milyon dolar (yaklaşık 60 milyon TL), yıllık ise 38,4 milyon dolar (715 milyon TL) gelir elde etmiş olacak.

Mavi onay rozetinin abonelik sisteminin sunacağı avantajlar

Musk, mavi onay rozetinin fiyatını açıkladığı tweet serisinde ücreti ödeyen kullanıcılara sunacağı avantajlar ilgili de bir takım bilgiler verdi. CEO Musk, tweetinde, ücretli kullanıcıların cevaplar, mentionlar ve aramalarda öncelikli olacağı, uzun video ve ses yayınlama ayrıcalığına sahip olacağı ve diğer kullanıcılara oranla yarı yarıya daha az reklam göreceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Kurum: 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Afet İletişim Çalıştayı kapsamında "Afet Sahalarında Habercilik" paneli düzenlendi
Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı

Benzer haberler

Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı

Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı

Elon Musk Twitter'da "onaylı" hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı

Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için "Drakula'nın şatosunu" kiraladı

AB, Twitter'i uyardı: Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli

AB, Twitter'i uyardı: Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli
Elon Musk Twitter'ı satın alma gerekçesini açıkladı

Elon Musk Twitter'ı satın alma gerekçesini açıkladı
Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı

Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet