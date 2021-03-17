Euro
8.92
Dolar
7.50
BIST 100
1,585.34
Altın
1,734.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni”ne katılıyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor
logo
Bilim Teknoloji

e-Devlet'te bir yılda iş dünyasına 300'den, vatandaşa yönelik 500'den fazla hizmet açıldı ya da güncellendi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek." dedi.

Arife Yıldız Ünal   | 17.03.2021
e-Devlet'te bir yılda iş dünyasına 300'den, vatandaşa yönelik 500'den fazla hizmet açıldı ya da güncellendi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nda son bir yılda iş dünyasına 300'den, vatandaşa yönelik de 500'den fazla hizmetin açıldığını ya da güncellendiğini belirterek, "5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek." dedi.

Koç, AA muhabirine, e-Devlet'te sunulan yeni hizmetlere ve güncelleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sundukları hizmetlerle güvenli, kolay ve hızlı işleyişin hedeflendiğini ifade eden Koç, "e-Devlet Kapısı'nda bir yılda iş dünyasına yönelik 300'den fazla, vatandaşa yönelik olarak ise 500'ü aşkın hizmeti açtık ya da güncelledik. Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetleri eklemeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

5 hizmet kullanılmaya başlandı

Kovid-19 salgını şartlarında sundukları hizmetlerin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek. Özellikle bu dönem yeni açtığımız ve güncellediğimiz hizmetlerle vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Dün itibarıyla 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı. Vatandaşlarımız, bu dönemde kurum ve kuruluşlara gitmeden, kullanmış oldukları tıbbi malzeme ve işitme cihazlarına ait bilgilerin sorgulanması ve takibini e-Devlet Kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek. Yeni hizmetler için de çalışmalarımız sürüyor."

Koç, farklı alanlarda sundukları hizmetlerin hayatı kolaylaştırdığını vurgulayarak, sağlık sistemine yönelik çalışmaların da bunlar arasında yer aldığını bildirdi.

Dün itibarıyla sunulan 5 yeni hizmetin önemine değinen Koç, şunları kaydetti:

"Artık sigortalı vatandaşlarımızın kullanmış oldukları tıbbi malzeme ve işitme cihazlarına ait bilgilerin sorgulanması ve takibi e-Devlet Kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Vatandaşlarımız artık almış oldukları medikal malzemeleri sorgulayabiliyor, kullanımı devam eden henüz bitmemiş medikal malzemeleri öğrenebiliyor, medikal reçetelerine ulaşabiliyor ve rapor bilgilerini görebiliyor. 4A ve 4B'li çalışanlarımız ise diğer statülerdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirme taleplerini, e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor."

Ali Taha Koç, açılan 5 yeni hizmete e-Devlet Kapısı'nda "Medikal Malzeme Sorgulama", "Medikal Reçete Bilgileri Sorgulama", "Rapor Bilgisi Sorgulama", "4/1-(a)-(b) ve 506 SK GM 20'nci madde sandığı çalışanların hizmet birleştirmesi" ve "İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama" başlıklarıyla ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi
Meksika AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını kullanmaya devam edecek
Güneydoğu, Kovid-19 risk haritasında 'mavi' dönemi sevdi
Trump'tan tüm Amerikalılara 'Kovid-19 aşısı olun' tavsiyesi

Benzer haberler

e-Devlet'te bir yılda iş dünyasına 300'den, vatandaşa yönelik 500'den fazla hizmet açıldı ya da güncellendi

e-Devlet'te bir yılda iş dünyasına 300'den, vatandaşa yönelik 500'den fazla hizmet açıldı ya da güncellendi