Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,590.00
BTC/USDT
54,883.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
logo
Teknoloji

Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren' festivalde ilgi gördü

TÜBİTAK ve ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen, ismi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Eren" konulan lazer silahlı dron, belirli bir uçuş ve atış mesafesinde attığı lazer yardımıyla hedefi imha ediyor.

Savaş Güler, Sertaç Bulur   | 09.10.2021
Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren' festivalde ilgi gördü Fotoğraf: Savaş Güler - Anadolu Ajansı

Konya

İsmini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Eren" koyduğu lazer silahlı dron, Konya Bilim Merkezinde düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali'nde yoğun ilgi gördü.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen ve henüz dünyada örneği olmayan Eren, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirecek.

Savunma Sanayii Başkanlığınca, 2022 yılı Savunma ve Güvenlik Proje Portföyü'ne eklenmesi için teklif olarak sunulan Eren'i yakın gelecekte bomba uzmanlarının kullanması hedefleniyor.

Daha da geliştirildikten sonra envantere alınması planlanan lazer silahlı drone "Eren", test atışlarını başarıyla tamamladı.

EGM Kriminal Daire Başkanlığının festivaldeki standında sergilenen Eren, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dronla ilgili bilgi veren Komiser Yardımcısı Aykut Eroğlu, AA muhabirine, Eren'i arazide bulunan askeri mühimmatların veya bombaların imha edilmesinde kullanmayı amaçladıklarını söyledi.

Atışlarda başarılı sonuçlar alındı

TÜBİTAK tarafından geliştiren ve lazer atışı yapan Eren'in ilk denemelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Eroğlu, "İsmini İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun 'Eren' koyduğu lazer silahlı dronumuz belirli bir uçuş ve atış mesafesinde attığı lazer yardımıyla bombaları imha etmektedir. Belirli mesafelerden 3 milimetrelik bir karbon çeliğe yaptığımız atışlarda başarılı sonuçlar aldık." diye konuştu.

Eroğlu, Eren'in şu anda etkin olarak kullanımına başlanmadığını, gelecek dönemde geliştirilerek envantere alınmasının planlandığını anlattı.

Dronun atış kabiliyetiyle ilgili de bilgiler veren Eroğlu şunları kaydetti:

"Eren, testlerde ilk olarak 500 metreden 90 saniye boyunca, ardından 300 metreden 30 saniye boyunca, en son da 100 metreden 10 saniye boyunca yaptığımız lazer atışıyla 3 milimetrelik karbon çelik tablayı delmeyi başardı. EGM Kriminal Daire Başkanlığı olarak lazer silahını insansız döner kanatlı hava aracına entegre ettirerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Bu lazerli dronun dünyada henüz bir örneği yok."

Öte yandan Kriminal Daire Başkanlığının standında gösterime sunulan bomba imha robotları ve envanterleri de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi
Türkiye'de 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 448 bini geçti

Benzer haberler

Yerli test platformları savunma sanayisinde üretime 'hız' kazandıracak

Yerli test platformları savunma sanayisinde üretime 'hız' kazandıracak

Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren' festivalde ilgi gördü

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na 'tomruk' taşıyarak hazırlanıyor

Drone tehdidini kamikaze İHA Fedai durduracak

Drone tehdidini kamikaze İHA Fedai durduracak
Madrid Protokolü, iklim değişikliklerine göre güncellendi

Madrid Protokolü, iklim değişikliklerine göre güncellendi
Alman ARD Kanalı "Türk silah sanayisinin yükselişte" olduğunu yazdı

Alman ARD Kanalı "Türk silah sanayisinin yükselişte" olduğunu yazdı