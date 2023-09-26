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Teknoloji

Dijital oyunlardaki yabancı dil çocukların iletişimini olumsuz etkiliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Koraş, dijital oyunlardaki dilin çocuklarda iletişimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Abdullah Özkul  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Dijital oyunlardaki yabancı dil çocukların iletişimini olumsuz etkiliyor

Niğde

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Koraş, dijital oyunlardaki dilin çocuklarda iletişimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Prof. Dr. Koraş, dilin basit manasıyla bir iletişim aracı olduğunu ve hayatta çok geniş yer tuttuğunu söyledi.

Toplumda iletişimin dille sağlandığını anlatan Koraş, eğitimin, yüklenmek istenen değerlerin ve kimlik inşasının dille yapıldığını ifade etti.

Koraş, son yıllarda çocukların kontrolsüz şekilde bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi aletlerle fazla zaman geçirdiğine dikkati çekerek, dijital aletlerde yer alan oyunların çoğunluğunun farklı dillerde olduğunu kaydetti.

Çocukların oyun oynarken toplumdan, ailesinden ve çevresinden koptuğuna işaret eden Koraş, şöyle konuştu:

"Sadece oyunlara odaklanmak çocukların gelişimini etkileyen bir durum. Çocuklar oyunda kullanılan dille yetişiyor ve bu yönüyle akranlarından, çevreden eksik kalma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çocuk, oyunda kullanılan dil neyse zamanla onunla düşünecektir. Onun yerini tutacak Türkçe kelimeleri bilmediği için ailesiyle, toplumla, çevresindeki arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle problem yaşamaya başlayacak."

"Tek başına toplumdan kopuk bir insan haline geliyor"

Koraş, bir müddet sonra oyunun etkisine giren çocukların çevresinden tamamen koptuğuna değinerek, "Aslında onu yönlendiren oyundaki dil. Dolayısıyla eğitimin vermek istediği kimlik inşası, ailenin vermek istediği terbiye ya da eğitim gerçekleşmiyor. Sosyal bir varlık olan insan, tek başına toplumdan kopuk bir insan haline geliyor. Sağlıklı bir insan olmaktan uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Önlem alınmazsa oyun üreticileri çocukları istediği gibi yönlendirebilir"

"Dijital oyunların zararlarından çocukları kurtarmak için Türkçe oyun üretilmesi" gerektiğine işaret eden Koraş, ailelerin kontrolünde ve sınırlı sürede oynanacak oyunların çocuğun eğitimi için birer araç haline getirilmesi gerektiğini, bu yapılmadığı müddetçe oyun üreticilerinin çocukları istediği gibi yönlendirebileceğini bildirdi.

Koraş, şu anda eğitim alanında yaşanan kargaşalarda bunun büyük etkisi olduğunu dile getirerek, "Özellikle kimlik inşasında dilin rolünün farkına varılması, bunun dikkate alınması gerekir. Üniversitelerimizin çoğunda bilgisayar ve programlama bölümleri var. Buraların çocuklarımızı yetiştirmek için program yapmaları, yazmaları ve geliştirmeleri teşvik edilmeli. Çocuklarımız bunlarla yetişirse daha sağlıklı olacak." diye konuştu.​​​​​​​

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