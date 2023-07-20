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Teknoloji

Derin teknoloji şirketi "Jazari Powertrain" Teknopark İstanbul'da

İçten yanmalı motorlarda uzmanlaşmış derin teknoloji şirketi Jazari Powertrain, Teknopark İstanbul'da yerini aldı.

Tolga Yanık  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Derin teknoloji şirketi "Jazari Powertrain" Teknopark İstanbul'da

İstanbul

Teknopark İstanbul'da gerçekleştirilen Jazari Powertrain tanıtım toplantısına, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Katar MBK Holding Üst Yöneticisi (CEO) Sheikh Mansoor Bin Khalifa Al-Thani, Katar Bilim ve Teknoloji Parkı Genel Müdürü Yosouf Al-Salehi, Ürdün Kraliyet Bilim Topluluğu'ndan Dr. Mohammad Al-Jaferi, sektör temsilcileri ve Jazari Powertrain yetkilileri katıldı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, toplantıda yaptığı konuşmada, Jazari Powertrain'in uzun geçmişe sahip bir şirket olduğunu belirterek, "Jazari Powertrain şimdi Teknopark İstanbul'da. Umuyorum ki Jazari Powertrain, Teknopark İstanbul'da dev bir teknoloji şirketi olacak." dedi.

Teknopark İstanbul olarak Türkiye'nin ilerlemesine ve teknoloji odaklı kalkınmasına katkı sağladıklarını aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"Misyonumuz, yüksek kaliteli altyapı ve destek hizmetleri ile inovasyon ve teknolojiye odaklanan şirketler için ideal bir ekosistem sağlamak. Jazari Powertrain'in teknoparkta açacağı ofis, bölgedeki diğer şirketlere de ilham olacak ve iş birliğine katkıda bulunacak."

İçten yanmalı motorlar için Kilit Etkinleştirme Teknolojilerinin geliştirilmesinde uzmanlığa sahip

Katar MBK Holding CEO'su Sheikh Mansoor Bin Khalifa Al-Thani ise Jazari Powertrain tanıtım toplantısı için Teknopark İstanbul'da olmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, mükemmel şeyler umduğunu ancak karşılaştıklarının daha mükemmel olduğunu söyledi.

Farklı düşünmenin farklı ufuklar açtığını vurgulayan Al-Thani, herkesin yetenekli olduğunu ancak yeteneği keşfetmenin önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Jazari Powertrain yetkilileri Mohammad Abazid ve Hashem Mihyar, şirketin iş alanları ve yol haritasına ilişkin sunum yaptı.

2015 yılında kurulan Jazari Powertrain Motor Teknolojileri AŞ, içten yanmalı motorlar için Kilit Etkinleştirme Teknolojilerinin (KET'ler) geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.

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