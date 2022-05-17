Dolar
15.76
Euro
16.60
Altın
1,828.27
ETH/USDT
2,095.10
BTC/USDT
30,500.00
BIST 100
2,408.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Deneyap Teknoloji Atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin 26 ilde daha açılacağını belirterek "Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olacak gençlerimizi ücretsiz eğitimler verdiğimiz Deneyap'a başvurmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 17.05.2022
Deneyap Teknoloji Atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor Fotoğraf: Osman Akça/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin 26 ilde daha açılacağını kaydeden Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olacak gençlerimizi ücretsiz eğitimler verdiğimiz Deneyap'a başvurmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, son faz kapsamında 26 ilde daha açılarak "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşılıyor.

2022'de ilk faz kapsamında açılan atölyeler dahil olmak üzere toplam 42 ilde öğrencilere teknoloji eğitimleri verilecek.

Bu çerçevede Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerindeki atölyelerde eğitim almaya hak kazanan öğrencileri belirlemek üzere sınav gerçekleştirilecek.

Başvurular 31 Mayıs'a kadar, "www.deneyap.gov.tr" internet adresi üzerinden ücretsiz şekilde yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı
Çin ekonomisi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle irtifa kaybediyor
ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti
Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Deneyap Teknoloji Atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu yıl gökyüzü gözlem etkinliklerinin 4 ilde yapılacağını açıkladı

74 yeni ilçe bir alt bölge teşviklerinden faydalanacak

Bakan Varank, Kazakistanlı mevkidaşı Mussin ile görüştü

Bakan Varank, Kazakistanlı mevkidaşı Mussin ile görüştü
Varank: 971 teşvik belgesi ile 27 bin 200 vatandaşımızın istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık

Varank: 971 teşvik belgesi ile 27 bin 200 vatandaşımızın istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık
Artırılmış gerçeklikle geliştirilen mekanik platformlar 80'i aşkın ülkeye ihraç ediliyor

Artırılmış gerçeklikle geliştirilen mekanik platformlar 80'i aşkın ülkeye ihraç ediliyor