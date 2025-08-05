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Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Betül Bilsel  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NeXT Sosyal'e katıldı

Ankara

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasının hızla yükselen yeni değeri NeXT Sosyal, başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanından yeni kullanıcıların enerjisi ile büyümeye devam ediyor. NeXT Sosyal, sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım. Geleceği inşa ederken, bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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