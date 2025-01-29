Dolar
35.78
Euro
37.23
Altın
2,758.98
ETH/USDT
3,133.80
BTC/USDT
102,413.00
BIST 100
10,140.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Teknoloji

Concorde'un Oğlu' lakaplı süpersonik jet, ilk kez ses bariyerini aştı

ABD yapımı Boom Supersonic isimli jet uçağının, son denemesinde ilk kez ses bariyerini aşmayı başardığı belirtildi.

Mücahit Oktay  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Concorde'un Oğlu' lakaplı süpersonik jet, ilk kez ses bariyerini aştı

New York

Boom Supersonic'in 201 metre uzunluğundaki tek kişilik XB-1 jet test modeli, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkan son test uçuşunun 12. dakikasında 844 mil, (yaklaşık 1350 kilometre) hıza ulaştı.

Şirketin CEO'su Blake Scholl, başarılı uçuş sonrasında X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD geri döndü." şeklindeki paylaşımlarına atıfta bulunarak, "Çok geri döndük [Amerika]" ifadesine yer verdi.

Supersonic jet, bu ayın başlarında yapılan bir uçuşta ancak 1170 km hıza ulaşmasının ardından yapılan güncellemeler sonucu, yaklaşık 1235.5 kilometre olan ses hızını aşarak başarıya ulaştı.

XB-1, 2003 yılında emekliye ayrılmadan önce Londra'dan New York'a üç saatten kısa sürede uçabilen süpersonik uçağa atfen "Concorde'un Oğlu" olarak adlandırıldı.

Jet, New York'tan Roma'ya, Atlanta'dan Madrid'e ve Tokyo'dan Vancouver'a yaklaşık 4 buçuk saatte seyahat imkanı sunuyor.

Air France'a ait bir Concorde uçağının Temmuz 2000'de Paris'te meydana gelen kazada, toplam 113 kişinin ölümüne yol açmasından bir süre sonra bu uçaklar kullanımdan kaldırılmıştı.

İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde'un, son ticari seferi, 24 Ekim 2003'te Londra-New York arasında gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Asya ile Avrupa arasında en güvenilir güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye'dir
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti
Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız yakalandı
İsrail askerleri, üs yaptıkları Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinde geriye ağır yıkım bıraktı
Bakan Fidan: Sınamalar, Orta Koridor'un en güvenilir ve en ekonomik güzergahı sunduğunu ortaya koymuştur

Benzer haberler

İran: Müzakerelerin başlamasına ilişkin Trump'tan herhangi bir mesaj ulaşmadı

İran: Müzakerelerin başlamasına ilişkin Trump'tan herhangi bir mesaj ulaşmadı

ABD Donanması, Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'in "kullanılmaması" talimatı verdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye yönetimiyle diyaloğu sürdürmek istediklerini söyledi

Concorde'un Oğlu' lakaplı süpersonik jet, ilk kez ses bariyerini aştı

Concorde'un Oğlu' lakaplı süpersonik jet, ilk kez ses bariyerini aştı
ABD-Ermenistan "Stratejik Ortaklığı" ne vadediyor?

ABD-Ermenistan "Stratejik Ortaklığı" ne vadediyor?
ABD'de 2024'te tartışmalara yol açan "gizemli" dronların FAA tarafından yetkilendirildiği bildirildi

ABD'de 2024'te tartışmalara yol açan "gizemli" dronların FAA tarafından yetkilendirildiği bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet