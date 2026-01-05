Dolar
Teknoloji

ÇOMÜ akademisyenlerinin çevre dostu dezenfeksiyon patentine tescil

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenlerince geliştirilen çevre dostu ve doğal dezenfeksiyon yaklaşımı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentle tescillendi.

Sevi Gözay Aslan  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
ÇOMÜ akademisyenlerinin çevre dostu dezenfeksiyon patentine tescil

Çanakkale

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nükhet N. Zorba ile Ezine Gıda İhtisas OSB Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek’e ait patent; gıda üretiminde hijyen ve sanitasyonun sürdürülebilir, etkili ve çevreye duyarlı biçimde sağlanmasına yönelik yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Patent kapsamında geliştirilen kompozisyonun epigallokateşin gallat (EGCG), boraks ve EDTA içeriğiyle özellikle paslanmaz çelik yüzeylerde biyofilm oluşturan mikroorganizmalara karşı yüksek etkililik gösterdiği ve endüstriyel temizlik süreçleriyle uyumlu kullanım potansiyeliyle dikkati çektiği ifade edildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, akademisyenlerin bilgi birikimi ve emeğiyle ortaya çıkan bu patentin üniversitenin gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Erenoğlu, emeği geçen akademisyenleri tebrik ederek, üniversite olarak bilginin toplumsal faydaya dönüştüğü nitelikli çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

