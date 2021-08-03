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Teknoloji

Çinli oyun firması Tencent, gelen tepkiler üzerine küçük çocukların oyun oynamasını sınırlandırıyor

Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent, devlet medyasında yayımlanan bir makalede, oyunların “ruhsal afyon” olarak nitelendirilmesinin ardından küçük çocuklara oyunlara sınırlandırma getirme kararı aldı.

İdris Sülün   | 03.08.2021
Çinli oyun firması Tencent, gelen tepkiler üzerine küçük çocukların oyun oynamasını sınırlandırıyor

İstanbul

Xinhua Ajansına bağlı Economic Information Daily gazetesinde yayımlanan makalede, Tencent şirketinin "Honor of Kings" adlı popüler oyununun reşit olmayan çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde oynandığı ve bazılarının söz konusu oyunu günde 8 saat oynadığı belirtildi.

Makalede, "ruhsal afyon" olarak nitelendirilen oyunun yüz milyarlar değerinde bir endüstri haline geldiğinin altı çizilerek hiçbir endüstrinin "bir nesli yok edecek" şekilde gelişmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Oyun şirketine karşı ciddi eleştirilerin yer aldığı makalenin yayımlanmasından sonra şirket hisseleri yaklaşık yüzde 11 değer kaybına uğradı.

Bunun üzerine, şirketten yapılan açıklamada, reşit olmayan çocukların oyun oynama süresinin günde bir saat ve tatil günlerinde iki saat olarak sınırlandırılacağı ve 12 yaşın altındaki çocukların oyun içinde satın alma yapamayacakları belirtildi.

Çevrim içi yayımlanan makale, daha sonra siteden kaldırıldı.

Çin’deki yasalara göre, 18 yaşın altındaki kullanıcılar günde en fazla bir buçuk saat ve tatil günlerinde de en fazla üç saat çevrim içi oyun oynayabiliyor.

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