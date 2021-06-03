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Bilim Teknoloji

Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı

Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 03.06.2021
Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, "Fıngyun 4B" adı verilen uydu, Long March-3B roketi ile Çin’in Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

Fırlatılışın ardından uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Yeni nesil uydu; hava tahmini, analizi, çevre ve afet izleme çalışmalarında kullanılacak.

Uydunun faaliyetleri Çin Meteoroloji İdaresi tarafından yürütülecek.

Fıngyun 4B, Aralık 2016'da fırlatılan Fıngyun 4A uydusu ile meteorolojik gözlem ağı oluşturacak.

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