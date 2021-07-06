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Teknoloji

Çin, sinyal aktarımı uydusu 'Tienlian I-05'i fırlattı

Çin, uzayda sinyal aktarımını sağlamak üzere tasarlanan "Tienlian I-05" uydusunu uzaya yolladı.

Emre Aytekin   | 06.07.2021
Çin, sinyal aktarımı uydusu 'Tienlian I-05'i fırlattı

Ankara

China Daily'nin haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3C roketi ile Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, uydunun planlanan konuma yerleştiğini bildirdi.

Tienlian (gök bağlantısı) sınıfındaki uydular, diğer uydular ile uzay mekikleri, uzay istasyonları ve yer kontrol merkezleri arasında sinyal aktarımını sağlamayı amaçlıyor.

Tienlian I-05, bu amaçla tasarlanan birinci nesil uyduların sonuncusu oldu. 5 uyduluk ağdan oluşan uyduların ilki Nisan 2008'de fırlatılmıştı. Temmuz 2012'de üçüncü uydunun fırlatılmasının ardından Çin, ABD'nin ardından uzayda kesintisiz sinyal aktarımı kapasitesine sahip ikinci ülke haline gelmişti.

Tienlian sınıfı uydularının ikinci neslinin ilk örneği "Tienlian II-01" uydusu da Mart 2019'da fırlatılmıştı.

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