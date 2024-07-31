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Teknoloji

Çin, askeri kullanım potansiyeli olan İHA ve İHA parçalarına ihracat kontrolü getirdi

Çin hükümeti, askeri kullanım potansiyeli olan insansız hava aracı (İHA) ve bu araçların parçalarına ihracat kontrolü getirme kararı aldı.

Irmak Akcan  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Çin, askeri kullanım potansiyeli olan İHA ve İHA parçalarına ihracat kontrolü getirdi

Ankara

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat kontrolü getirilecek İHA ve İHA parçalarına dair liste yayımladı.

Yayımlanan listede, yüksek hassasiyetli atalet ölçüm üniteleri, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR), 16 kilovatın üzerinde güce sahip motorlar ve 50 kilometre menzilin ötesinde çalışabilen kablosuz iletişim cihazları gibi parça ve cihazlara yer verildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA'ların sivil kullanımda barışçıl olmayan amaçlara hizmet etmesine karşı çıkıldığı belirtilerek, bu yasağın hem Çin'in güvenliğini güçlendireceği hem de küresel tedarik zincirinin güvenliğine fayda sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, ülkelerin İHA'ların yaygınlaşmasını neden göstererek Çinli şirketlere ve bireylere yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkıldığının altı çizildi.

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