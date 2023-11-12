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Teknoloji

Cibuti, ilk yerli uydusunu uzaya fırlattı

Afrika Boynuzu ülkelerinden Cibuti, ilk yerli uydusunu uzaya fırlatmayı başardı.

Tufan Aktaş  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Cibuti, ilk yerli uydusunu uzaya fırlattı

İstanbul

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı Ilyas M. Dawaleh, ülkede üretilen ilk uydunun, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX tarafından başarılı şekilde uzaya fırlatıldığını bildirdi.

Dawaleh, Cibutili bilim insanlarının ürettiği nano uydunun, ülkenin teknolojik ilerlemedeki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ülke genelindeki sıcaklıktan yağışlara, nehir seviyelerinden arazilere kadar çok sayıda çevresel değişimi gözlemleyebilecek olan yerel uydu, "Djibouti 1A" adını taşıyor.

Cibuti, ocak ayında ülkeye roket ve uydu fırlatma teknolojisinin getirilmesi için Hong Kong Havacılık ve Uzay Teknolojisi Grubu ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

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