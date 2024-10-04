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Teknoloji

BMC Power’ın Ankara'daki fabrikasından Arifiye Test Merkezi'ne ilk sevkiyat gerçekleştirildi

BMC Power'ın Ankara fabrikasında üretimleri tamamlanan transmisyon ve motorlar, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki test merkezine sevk edildi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
BMC Power’ın Ankara'daki fabrikasından Arifiye Test Merkezi'ne ilk sevkiyat gerçekleştirildi

İstanbul

BMC’nin Ankara’daki yerleşkesinde inşaatı devam eden BMC Power fabrikasında ilk üretimler gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BMC Power'ın Ankara fabrikasındaki montaj hattında üretimleri tamamlanan; 1500 beygir güce sahip BATU, 1000 beygir güce sahip UTKU güç grubuna ait transmisyon ve motorlar geliştirme testlerinin devam ettiği Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki test merkezine sevk edildi.

Bu sevkiyatta envantere girmiş ilk yerli motor TUNA’dan 2 adedi de birlik ve fabrika seviyesi bakım eğitimlerinde kullanılmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere BMC Otomotiv’in İzmir fabrikasına gönderildiği belirten açıklamada, BMC Power'ın üretim için yeni makine kurulumlarının ve ofis alanı inşaatının devam ettiği Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) bulunan yerleşkesinde şu an itibarıyla farklı bölümlerden 100’ün üzerinde personelin çalışmaya başladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Ankara’da 70 bin metrekare alan üzerine kurulu olan BMC Power tesisinde ileri ve yenilikçi teknoloji çözümleri üretiliyor.

Yeni Altay tankı gibi önemli projelerin güç ve aktarma teknolojilerini yüzde 100 Türk mühendisliğiyle üreten BMC Power, Türkiye’nin küresel savunma sanayindeki rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor.

2023 yılının nisan ayında temeli atılan BMC Power’ın Ankara’daki üretim kompleksinde ilk üretime başlanırken, tüm üretim tesislerinin devreye alınmasının da 2024 yılı sonunda gerçekleşmesi planlanıyor.

Açıklamada bu tesisle BMC Power'ın, Türk savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yaratacağı teknoloji ve yüksek kapasite ile savunma sanayisinde çok önemli bir ihracat potansiyeli de yaratacağı aktarılarak, "Geçen yıl savunma sanayi kara araçlarında toplam ihracatın yüzde 52’sini tek başına gerçekleştirerek ihracat lideri olan BMC, hayata geçirdiği bu tesis ile önümüzdeki yıllarda da ülkemiz savunma sanayi ihracatına çok daha büyük katkılar sağlayabilecek" değerlendirmesine yer verildi.


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