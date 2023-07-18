Dolar
26.98
Euro
30.31
Altın
1,965.14
ETH/USDT
1,889.00
BTC/USDT
29,763.00
BIST 100
6,604.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Birleşik Krallık, nükleer enerji kapasitesini mini modüler reaktörlerle artıracak

Birleşik Krallık, nükleer enerji kapasitesini "benzeri görülmemiş büyüklük ve hızda" artırmak için mini nükleer reaktör (SMR) teknolojilerine yönelik planını açıkladı.

Nuran Erkul Kaya  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Birleşik Krallık, nükleer enerji kapasitesini mini modüler reaktörlerle artıracak

Londra

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığının açıklamasına göre, nükleer enerji Birleşik Krallık'ın enerji güvenliğini artıracak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak ve ekonomiye katkıda bulunacak.

Ülkedeki nükleer enerji kapasitesini "benzeri görülmemiş büyüklük ve hızda" artırmak için hazırlanan plan kapsamında, 157 milyon sterlinlik hükümet fonu oluşturuldu.

Şirketler SMR teknolojileri alanındaki ürünlerini geliştirmek amacıyla fondan yararlanmak için başvuruda bulunabilecek. Kriterleri karşılayan şirketlerin seçilmesinin ardından ilgili kurumlar firmalarla sonbaharda detaylı görüşmelere başlayacak.

Söz konusu plan kapsamında, nükleer endüstrisinin ülke ekonomisine 6 milyar sterlin katkıda bulunacağı hesaplanıyor. Plan ayrıca Birleşik Krallık'ın 2050 itibarıyla elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden sağlama hedefine destek sağlayacak.

Öte yandan, açıklamaya göre, hükümet, ülkenin mega nükleer projeleri olan Hickley Point C ve Sizewell C santrallerine de desteğini sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda bulunan mühimmat kontrollü olarak imha edilecek
Altun'dan Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Çanakkale'deki orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti

Benzer haberler

Birleşik Krallık, nükleer enerji kapasitesini mini modüler reaktörlerle artıracak

Birleşik Krallık, nükleer enerji kapasitesini mini modüler reaktörlerle artıracak

İskoçya'nın batısında kıyıya vuran 55 pilot balina öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet