Bilişim Vadisi yeni nesil yatırım yaklaşımı ile 4. GSYF'yi kurdu
Bilişim Vadisi, Arz Portföy ile iş birliği çerçevesinde 1.000 yatırımcı ve 500 milyon TL yatırım hedefi ile kurduğu 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 1.000 teknogirişime destek sunacak.
İstanbul
4. Sanayi Devrimi felsefesi ile yatırım modelini örtüştüren Bilişim Vadisi, Arz Portföy ile iş birliği çerçevesinde faaliyete geçirdiği 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu (GSYF) duyurdu.
Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, teknolojide yaşanan dönüşümle paralel olarak hayata geçirdiği 4. GSYF ile bireysel yatırımcının da kültürel dönüşümünü sağlamayı amaçlıyor.
Bilişim Vadisi, Arz Portföy ile iş birliği çerçevesinde 1.000 yatırımcı ve 500 milyon TL yatırım hedefi ile kurduğu 4. GSYF ile 1.000 teknogirişime destek sunacak.
Yatırımcılara katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırım yapma olanağı sunan 4. GSYF, taahhütlü değil, açık uçlu, diğer bir deyişle fona her ay giriş yapılabiliyor.
Kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcıların da katılım sağlayabileceği fon, Türkiye’de tohum yatırımı arayan yeni nesil teknoloji girişimlerine odaklanacak.
Fon, mobilite, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, derin teknoloji, finans, siber güvenlik ve tarım sektörleri başta olmak üzere yatırım yapacak.
Bahsi geçen sektörler dışında da yeni nesil teknoloji girişimlerine yatırım yapılabilecek. Fon kapsamında girişimlere 400 bin TL'den 2 milyon TL’ye kadar yatırım yapılması planlanıyor. Yatırımcıların fona yatırmış oldukları yatırımdan çıkış yapabilmesi için fon süresinin tamamlanması gerekiyor.
Fon, yatırımcılara binlerce kuluçkaya aynı anda yatırım yapma fırsatı sunuyor
Verilen bilgiye göre, fon, yatırımcılara binlerce kuluçkaya aynı anda yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yeni nesil bir yatırım anlayışı ile kurulan 4. GSYF ile yatırımın kültürü de değişiyor. Artık ev ve arsa almak yerine teknoloji şirketlerine yatırım yapmak kolaylaşıyor.
4691 sayılı kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmalara ve 5746 sayılını kanun kapsamında AR-GE ve Tasarım Merkezi sahibi kurumlara yönelik, bu merkeze ilişkin kazanç tutarının yüzde 20’lik kısmının vergiye tabi olmaması adına, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili yılın beyannamesinde yararlanılan indirim tutarının 1 milyon TL ve üzerinde olması halinde, bu tutarın yüzde 2’lik kısmının pasifte geçici bir hesaba aktarılarak, bu hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar kanunda belirlenen yöntemlerden biri ile girişimci firmalara veya girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılması şartı getirildi.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 5746 sayılı AR-GE ve Tasarım Merkezleri Kanunu kapsamında GSYF yatırımı için belirlenen son tarih 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.