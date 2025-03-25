Bilişim uzmanları "Pozitif İletişim" temasıyla bir araya gelecek
Yapay zeka, büyük veri, yeni donanım çözümleri ve siber güvenlik gibi pek çok konunun ele alınacağı 12. Kamu Bilişim Zirvesi, 10-13 Nisan tarihlerinde Antalya'da organize edilecek.
Ankara
Kamu Bilişim Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvenin bu yılki temasının "Pozitif İletişim" olarak belirlendiğini söyledi.
Özbilgin, zirvenin, Derneğin öncülüğünde, çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Dijital dönüşümün sadece teknolojiden ibaret olmadığına dikkati çeken Özbilgin, şunları kaydetti:
"Asıl mesele, kamu kurumlarında, kamu ve özel sektör arasında kısaca tüm paydaşlar arasında pozitif iletişim kültürüyle, güvene ve ortak akla dayalı dönüşüm inşa etmektir. Bu nedenle teknolojiyi konuşurken insanı, iletişimi ve işbirliğini merkezden eksiltmiyoruz. Ayrıca şunu da hiç unutmayalım ki teknik becerilerimiz kadar sosyal becerilerimiz de önemli. Yeni dünya bu becerilerin birlikte olmasını şart koşuyor."
Özbilgin, zirveyle, üreticiler ve entegratörlerle kamu arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
Zirvede, yerli yazılım ve donanım firmalarının ürün ve hizmetlerini tanıtmalarının yanında küresel markaların kamunun ihtiyaçlarını doğrudan dinleme imkanı bulacaklarını dile getiren Özbilgin, "Zirve boyunca düzenlenecek konuşmalarda, Türkiye'nin dijital geleceğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin kamudaki yansımaları da ele alınacak. Ayrıca, yapay zeka stratejileri, e-Devlet uygulamaları, akıllı şehirler, bulut bilişim, veri yönetimi ve siber güvenlik gibi konular masaya yatırılacak." dedi.
Özbilgin, Türkiye'nin dört bir yanındaki üst düzey kamu yöneticileri, bilgi işlem daire başkanları, bilişim teknolojileri yöneticileri ve sektör liderlerini bir araya getirecek zirveyle ilgili detaylı bilgiye "kamubilisimzirvesi.com" adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.