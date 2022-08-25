Dolar
18.17
Euro
18.12
Altın
1,757.92
ETH/USDT
1,704.80
BTC/USDT
21,618.00
BIST 100
3,136.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Bilim insanları kök hücrelerden fare embriyosu üretti

Bilim insanları kök hücrelerden sentetik fare embriyosu oluşturdu.

Saadet Firdevs Aparı   | 25.08.2022
Bilim insanları kök hücrelerden fare embriyosu üretti

Ankara

The Journal Nature dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında üretilen embriyoları oluşturmak için bilim insanları farelerden alınan gelişmemiş kök hücreleri ve iki farklı kök hücre türünü birleştirdi.

Araştırmanın yazarlarından kök hücre biyolojisi uzmanı Zernicka-Goetz, oluşturdukları embriyoların hepsi mükemmel olmasa da en iyilerinin doğal fare embriyolarından "ayırt edilemez" olduğunu söyledi.

Goetz, çalışmayla gelişimin erken aşamalarının daha iyi anlaşılması ve hastalıkların arkasındaki mekanizmaları incelemek için çok sayıda hayvanın denek olarak kullanılmasına ihtiyaç kalmamasının amaçlandığını belirtti.

Araştırma için çok az insan embriyosunun bağışlanması ve bilim insanlarının etik kısıtlamalarla karşı karşıya kalması da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı doğal gelişimin incelenmesinin zor olduğuna dikkati çeken Goetz, embriyo modelleri oluşturmanın, bu konuları incelemenin alternatif bir yolu olduğunu kaydetti.

Goetz, gelişimin erken aşamalarını incelemenin nedenlerinden birinin birçok gebelikte embriyonun erken aşamada kaybedilmesi olduğunu aktardı.

Bilim insanları, bu çalışmada üretilen sentetik embriyoların 8,5 güne kadar doğal fare embriyolarıyla aynı gelişimi gösterdiğini, bir sonraki adımın 20 gün olmasını umduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de sağanak etkili oldu
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
Bilal Erdoğan: Ahlat ve Malazgirt, Anadolu topraklarını vatan yapan hikayenin ve değerlerin nirengi noktası

Benzer haberler

Bilim insanları kök hücrelerden fare embriyosu üretti

Bilim insanları kök hücrelerden fare embriyosu üretti

Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet