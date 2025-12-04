Dolar
Teknoloji

Bilim insanları, 12 milyar yıl öncesine ait Samanyolu benzeri dev galaksi keşfetti

Hint bilim insanları, 12 milyar yıl önce oluşan ve Samanyolu Galaksisi'ne benzeyen yeni bir dev sarmal galaksi keşfetti.

Şilan Turp  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Bilim insanları, 12 milyar yıl öncesine ait Samanyolu benzeri dev galaksi keşfetti

Ankara

The Indian Express gazetesinin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'na ait verilerle yapılan incelemeler sonucunda, Hint bilim insanları, evren henüz 1,5 milyar yaşındayken oluşan ve sarmal yapısıyla Samanyolu Galaksisi'ni anımsatan yeni bir galaksinin varlığını gün yüzüne çıkardı.

Keşfi duyuran Tata Temel Araştırmalar Enstitüsüne bağlı Ulusal Radyo Astrofizik Merkezinden Profesör Yogesh Wadadekar, galaksiye Himalayalar'da bulunan nehirden ilham alarak "Alaknanda" adını verdiklerini belirtti.

Galaksinin hareketlerinin sarmal kolların nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları vereceğini aktaran Wadadekar, keşfe ilişkin yürütülen ve kasımda "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonraki aşamasında, galaksinin gaz ve yıldız yapısının kinematiğini inceleyeceklerini ifade etti.

Araştırma ekibinden Rashi Jain de galaksinin "olağanüstü yapısının" bilim dünyasında şaşkınlık yarattığını vurgulayarak "Galaksi, Samanyolu'na şaşırtıcı derecede benziyor. Oysa bu kadar erken dönemde oluşan galaksilerin kaotik, sıcak ve yapısal olarak bozuk olması bekleniyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Jain, "Bu kadar erken bir dönemde bu kadar iyi şekillenmiş bir sarmal galaksi bulmak oldukça beklenmedikti. Bu durum, evrendeki karmaşık yapıların düşündüğümüzden çok daha erken bir dönemde inşa edildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

12 milyar yıl öncesine ait olan ve parlak bir merkezi şişkinliğin etrafında kıvrılan iki belirgin sarmal kola sahip Alaknanda Galaksisi, yaklaşık 30 bin ışık yılı çapında. Samanyolu'nun üçte biri büyüklüğündeki bu galaksinin, 10 milyar yıldız barındırdığı belirtiliyor.

